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“Sevgin İliklerime İşlesin” kampanyası

Bilecik Belediyesi, Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi ve Şeyh Edebali Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen ’Sevgin İliklerime İşlesin’ projesinin bilgilendirme etkinliği sona erdi.Bilecik Belediyesi Öğrenci Otağı’nda gerçekleştirilen...

“Sevgin İliklerime İşlesin” kampanyası

Bilecik Belediyesi, Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi ve Şeyh Edebali Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen ’Sevgin İliklerime İşlesin’ projesinin bilgilendirme etkinliği sona erdi.Bilecik Belediyesi Öğrenci Otağı’nda gerçekleştirilen...

13 Mart 2018 Salı 14:34
“Sevgin İliklerime İşlesin” kampanyası

Bilecik Belediyesi, Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi ve Şeyh Edebali Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen ’Sevgin İliklerime İşlesin’ projesinin bilgilendirme etkinliği sona erdi.

Bilecik Belediyesi Öğrenci Otağı’nda gerçekleştirilen etkinlikte; konunun uzmanları ve kurum yetkilileri çalışma hakkında öğrencilere bilgiler aktardı. Kampanyanın sonucu hakkında kısa bir bilgi veren Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görevlisi ve Proje Koordinatörü Gülnur Genç, kampanya ile gerek bilgilendirme gerek farkındalık oluşturma adına önemli sonuçlar elde ettiklerini belirtti. Proje Koordinatörü İlker Çınar ise, 4 günlük kampanya kapsamında binlerce kişi ile yüz yüze görüşme imkanı buldukları ve projeyi tanıttıklarını kaydetti.

Etkinliğin sonunda Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Cihan, kampanyaya desteklerinden dolayı Yrd Doç. Dr. Onur Eroğlu’na Belediye Başkanı Selim Yağcı adına üzerinde Osmanlı Arması bulunan tablo hediye ederek, Yrd. Doç. Dr. Atıl Taşer ve üniversite yönetimine teşekkür etti.
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