Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 20°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116435
ALTIN
165.406
DOLAR
3.9302
STERLİN
5.5065
EURO
4.8237

Şehir magandaların bu seferki hedefi çöp konteynırı oldu

Bilecik’te şehir magandaların bu seferki hedefi olan ve ateşli silahla hedef tahtasına dönen çöp konteynırı kullanılmaz hale geldi.Bilecik’in Yenipazar ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Suuçtu Şelalesi’ndeki çöp konteynerı şehir...

Şehir magandaların bu seferki hedefi çöp konteynırı oldu

Bilecik’te şehir magandaların bu seferki hedefi olan ve ateşli silahla hedef tahtasına dönen çöp konteynırı kullanılmaz hale geldi.Bilecik’in Yenipazar ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Suuçtu Şelalesi’ndeki çöp konteynerı şehir...

20 Mart 2018 Salı 16:35
Şehir magandaların bu seferki hedefi çöp konteynırı oldu

Bilecik’te şehir magandaların bu seferki hedefi olan ve ateşli silahla hedef tahtasına dönen çöp konteynırı kullanılmaz hale geldi.

Bilecik’in Yenipazar ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Suuçtu Şelalesi’ndeki çöp konteynerı şehir magandalarının hedefi haline geldi. Ateşli silahla hedef tahtasına dönen konteyner kullanılmaz hale geldi. Doğal güzelliği ile günde yüzlerce kişinin piknik yaptığı Suuçtu Şelalesi’ndeki çöp konteynerı ateşli silahla ateş eden magandaların konteyner kullanılmaz hale getirdi. Bu durum ziyaretçiler tarafından tepkiyle karşılanırken, konteynerı atılan çöplerin suları deliklerden dışarı sızması çevre kirliliğine neden oluyor.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bozüyük halkı misafirlerine sahip çıkıyor
Bozüyük halkı misafirlerine sahip çıkıyor
Belediye başkanları Hatay’da
Belediye başkanları Hatay’da
Minikler bilgilendirildi
Minikler bilgilendirildi

banner29

banner52

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim