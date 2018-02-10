Pazaryeri’nde caddeler yıkanıyor

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye ekipleri tarafından ilçenin cadde ve sokakları yıkanıyor.

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yapılan yıkama çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir değerlendirme yapan Başkan Yalçın, “İlçemizi değiştirmeye ve güzelleştirmeye devam ediyoruz. Halkımızın isteklerini tek tek yerine getiriyoruz. Caddelerimizi baştan başa yıkıyoruz. Çalışmalarından dolayı tüm çalışan ekiplerimize teşekkür ediyoruz” dedi.