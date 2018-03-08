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Pazaryeri HEM’de yangın ve deprem tatbikatı

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Halk Eğitimi Merkezinde (HEM) yangın ve deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikata Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri ve kursiyerleri katıldı.Kurum Müdürü Sedat Büyük tarafından verilen eğitimde, ülkemizin deprem kuşağında...

Pazaryeri HEM’de yangın ve deprem tatbikatı

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Halk Eğitimi Merkezinde (HEM) yangın ve deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikata Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri ve kursiyerleri katıldı.Kurum Müdürü Sedat Büyük tarafından verilen eğitimde, ülkemizin deprem kuşağında...

08 Mart 2018 Perşembe 13:46
Pazaryeri HEM’de yangın ve deprem tatbikatı

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Halk Eğitimi Merkezinde (HEM) yangın ve deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikata Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri ve kursiyerleri katıldı.

Kurum Müdürü Sedat Büyük tarafından verilen eğitimde, ülkemizin deprem kuşağında olduğu depremden önce, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı ve uygulamalar gösterildi. Binadaki kursiyerlerin, binayı en kısa zamanda terk etme uygulaması yapıldı. Ayrıca, yangına karşı alınacak önlemler üzerinde duruldu. Özellikle evimizde ve işyerlerinde alınması gereken tedbirler anlatıldı. Sel, heyelan ve kimyasal silahlar hakkında bilgiler verildi. Kimyasal silahlardan korunmak için sığınakların önemi üzerinde duruldu. Kursiyerlerin sorularına cevaplar verildi. Eğitimden sonra bahçede, yangın tüpünün kullanılması uygulamalı olarak gösterildi. Öğretmen ve kursiyerler, yangın tüpünü kullanarak uygulama yaptılar.
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