Otomobil firmasından eğitime destek

Bir otomobil firması tarafından Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanına sıfır kilometre bir araç hibe edildi.

Öğrencilerin teknik eğitimde gelişen teknolojiyi takip etmeleri ve eğitim süreçlerine katkı sağlamak amacıyla Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanında kullanılmak üzere hibe edilen araç, düzenlenen törenle Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yücel Gürsoy´a teslim edildi.

Okul Müdürü Yücel Gürsoy, otomobil firmasına teşekkür ederek, öğrencilerin uygulama çalışmaları açısından büyük öneme sahip bu anlamlı desteğin tüm öğrencilere ve personele hayırlı olması temennilerinde bulundu.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Güsamettin Erdoğan ise, sanayi sektörü ile meslek okullarının iletişim ve dayanışma içerisinde olmasının, mesleki eğitimin gelişmesi açısından çok önemli olduğunu belirterek, okula yapılan araç hibesinin, öğrencilere ve okula hayırlı olmasını, öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmasını diledi.