Osmanlı Hamamı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde sona gelindi

Bilecik Belediyesi tarafından kente kazandırılan Osmanlı Hamamı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, çalışmalarında sona gelindi.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti Merkez İlçe Başkanımız Nail Öztürk, AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Mefaret Göbekçi, AK Parti Osmaneli Kadın Kolları Başkanı Fatma Kaya, Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve Mahalle Muhtarları, Giyim ve Mensucat Odası Başkanı Haşim Balcı ve belediye birim müdürlerinden oluşan heyet, Osmanlı Hamamı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini gezdi. Çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, ’’İlimiz tarihine ve kültürüne yakışacak ve Osmanlı Hamamı kültüründen birçok esintinin sunulacağı Osmanlı Hamamı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizde incelemelerde bulunduk. Şehrimize kazandırdığımız ve yakın zamanda şehrimiz insanına hizmet verecek olan Osmanlı Hamamımızı gezdik. En kısa sürede projemizi şehrimize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. İnşallah bu eseri Bilecik’imize kazandırdığımızda şehrimizin büyük bir ihtiyacını gidermiş olacağız. Bu güzel eserin şimdiden ilimiz ve ilimiz insanına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum’’ ifadelerini kullandı.