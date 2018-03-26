OEDAŞ İl Müdürü Aykut ile Başkan Yağcı bir araya geldi

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) Bilecik İl Müdürü Hacı Kadir Aykut, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’yı makamında ziyaret etti.

OEDAŞ İl Müdürü Hacı Kadir Aykut ve Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı bir araya gelerek, ildeki çalışmalar hakkında görüşme yaptı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yağcı, “İlimizde elektrik dağıtım işlerini yürüten OEDAŞ Müdürü Aykut bizlerin ziyaretimize geldiler. Şehrimizdeki çalışmalara ilişkin olarak birlik ve beraberlik içerisinde kurumlarımızla uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Ziyaretleri sebebiyle teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.