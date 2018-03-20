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Minikler bilgilendirildi

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği personelleri, anaokullarına yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, Bilecik...

Minikler bilgilendirildi

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği personelleri, anaokullarına yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, Bilecik...

20 Mart 2018 Salı 15:50
Minikler bilgilendirildi

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği personelleri, anaokullarına yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, Bilecik Balahatun Anaokuluna, Bilecik Anaokuluna, Bilecik Bahçelievler Anaokuluna, Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ziyaretler gerçekleştirildi. Bu ziyaretler kapsamında geleceğin teminatı çocukların polislik mesleği ve genel trafik kuralları ile ilgili bilgilendirilmesi, çevrelerinden gelecek tehlikelere karşı yaş gruplarına göre bilinçlendirilmesi sağlanarak konular ile ilgili çizgi film gösterimi yapılarak, çocuklara Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan hediyeler verildi.
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