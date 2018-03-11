Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116915
ALTIN
162.249
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.2741
EURO
4.6962

Mahalleliler birlik ve beraberlik için buluşuyor

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen ’Mahallelerimizle Buluşuyoruz’ etkinlikleri kapsamında Gazipaşa, İsmetpaşa ve Beşiktaş Mahallesi sakinleri bir araya geldi.Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve mahalle sakinleri arasında...

Mahalleliler birlik ve beraberlik için buluşuyor

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen ’Mahallelerimizle Buluşuyoruz’ etkinlikleri kapsamında Gazipaşa, İsmetpaşa ve Beşiktaş Mahallesi sakinleri bir araya geldi.Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve mahalle sakinleri arasında...

11 Mart 2018 Pazar 17:48
Mahalleliler birlik ve beraberlik için buluşuyor

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen ’Mahallelerimizle Buluşuyoruz’ etkinlikleri kapsamında Gazipaşa, İsmetpaşa ve Beşiktaş Mahallesi sakinleri bir araya geldi.

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve mahalle sakinleri arasında birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesini amaçlayan etkinlikler kaldığı yerden devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlamında birçok önemli projeyi gerçekleştiren Bilecik Belediyesi, kadın mahalle sakinlerini yeni bir etkinlik ile buluşturuyor. Bu kapsamda düzenlenen programa Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ve eşi Fatma Yağcı da katılarak, mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Bilecik Belediyesi tarafından çeşitli hediyelerin verildiği programda konuşan Belediye Başkanı Selim Yağcı, çalışmalar hakkında mahalle sakinlerine bilgi verdi. Yağcı, “Başta bu güzel etkinliğe katılarak anlam kazandıran bütün hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Cenabı Allah her zaman bizleri bir, beraber eylesin ve ülkemizin korunmasında gayret gösteren ve hain emel peşinde olanları engellemek için canları pahasına mücadele eden kahraman ordumuza güç ve kuvvet versin. Bilecik Belediyesi olarak geçtiğimiz yıllarda başlatmış olduğumuz bir geleneği yeniden yaşatmak istedik ve böylece bir araya geldik. Komşularımızı tanıyalım, birbirimizle hasbihal edelim ve birbirimizle tanışalım istedik. Allah’a çok şükür geçirdiğimiz bu 14 yılın sonuna baktığımızda hep birlikte gerçekten çok güzel çalışmaları şehrimize kazandırmışız. Çünkü Bilecik, ata ve ecdat diyarı, sizler de bizler için çok değerlisiniz. Bu anlamda güzel hizmetleri hep birlikte gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Göreve geldiğimizde şehrimizin o kadar sorunu vardı ki, bunları ancak büyük bir plan dahilinde gerçekleştirebiliriz dedik ve 3 aşamalı bir çalışma planı ortaya koyduk. Önce şehrimiz için olmazsa olmaz ihtiyaçları yerine getirdik. İkinci dönemimizde şehrimize vizyon değeri katacak eserler inşa ettik ve 3’üncü dönemde ise şehrimizin her alanda tanınıp turizminin gelişmesi için gayret gösteriyoruz. Yapılan bu programlar, aramızdaki birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını arttıracaktır. Birbirimizle tanışıp, sevgi ve üzüntülerimizi paylaşmamıza imkan tanıyacaktır. Öte yandan kadınlarımıza çok önem veriyoruz ve onların görüşleri biz belediyeciler için çok önemlidir. Bayan kardeşlerimizle böyle etkinliklerle bir araya gelerek hem onların isteklerini dinliyoruz, hem de şehir için neler yapabileceğimizin fikrini almış oluyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından, etkinlik sınır boylarında ve Afrin’de vatan savunmasında olan kahraman askerler için duaların edilmesi ve Kuran’ı Kerim okunmasının ardından sona erdi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilecik Belediyesi’nden su dolum noktalarıyla ilgili açıklama
Bilecik Belediyesi’nden su dolum noktalarıyla ilgili açıklama
Başkan Bakıcı Ak Parti Kadın Kolları ile Kadınlar Günü’nde bir araya geldi
Başkan Bakıcı Ak Parti Kadın Kolları ile Kadınlar Günü’nde bir araya geldi
Tüm bayan müşterilerine karanfil takdim etti
Tüm bayan müşterilerine karanfil takdim etti

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim