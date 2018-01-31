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Kuyumculuk mesleği sona mı eriyor?

Bilecik’te kuyumculuk yapan İbrahim Rafet Sünetci, bankaların ve ardından farklı kurumların altın alıp satmasından sonra işlerinde düşüşler olduğunu belirterek, "Kuyumculuk mesleği sona eriyor" dedi.Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde...

Kuyumculuk mesleği sona mı eriyor?

Bilecik’te kuyumculuk yapan İbrahim Rafet Sünetci, bankaların ve ardından farklı kurumların altın alıp satmasından sonra işlerinde düşüşler olduğunu belirterek, "Kuyumculuk mesleği sona eriyor" dedi.Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde...

31 Ocak 2018 Çarşamba 14:41
Kuyumculuk mesleği sona mı eriyor?

Bilecik’te kuyumculuk yapan İbrahim Rafet Sünetci, bankaların ve ardından farklı kurumların altın alıp satmasından sonra işlerinde düşüşler olduğunu belirterek, "Kuyumculuk mesleği sona eriyor" dedi.

Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde kuyumcu dükkanı bulunan ve senelerdir bu meleği icra eden İbrahim Rafet Sünetci, kuyumculuk sektörün artık bitme noktasına geldiğini belirtti. Sünetci, "Devlet ve tüm özel bankalarda, bazı kurumlarda bile altın satış oluyor. Yakında nalburlar bile altın alıp satmaya başlayacak. Bize bağlı bulunduğumuz odaların sahip çıkması gerekiyor. Bu işe bir çözüm bulmaları lazım. Yoksa böyle giderse kuyumculuk mesleği sona erecek" dedi.
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