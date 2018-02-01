Kaymakam Yaman, İlçe MEM Müdürü Çetinkaya’yı ziyaret etti

Bilecik’in Bozüyük İlçe Kaymakamı Hasan Yaman, bir süre önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) görevine atanan Servet Çetinkaya’yı ziyaret etti.

Kaymakam Yaman, Servet Çetinkaya´ya hayırlı olsun dileklerinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. Çetinkaya, ilçenin eğitim öğretim durumuyla alakalı genel bilgiler aldı, ayrıca tadilatta bulunan bazı okulların son durumuyla alakalı genel değerlendirmelerde bulunuldu. Kaymakam Yaman, Servet Çetinkaya, ikinci dönemin başlamasıyla birlikte eğitim öğretimde herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması talimatını verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya da Kaymakam Hasan Yaman’a gerekli bilgilendirmeleri yaparak ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti