Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
119044
ALTIN
161.360
DOLAR
3.7383
STERLİN
5.3209
EURO
4.6627

Kaymakam Yaman, İlçe MEM Müdürü Çetinkaya’yı ziyaret etti

Bilecik’in Bozüyük İlçe Kaymakamı Hasan Yaman, bir süre önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) görevine atanan Servet Çetinkaya’yı ziyaret etti.Kaymakam Yaman, Servet Çetinkaya´ya hayırlı olsun dileklerinde bulunarak yeni görevinde...

Kaymakam Yaman, İlçe MEM Müdürü Çetinkaya’yı ziyaret etti

Bilecik’in Bozüyük İlçe Kaymakamı Hasan Yaman, bir süre önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) görevine atanan Servet Çetinkaya’yı ziyaret etti.Kaymakam Yaman, Servet Çetinkaya´ya hayırlı olsun dileklerinde bulunarak yeni görevinde...

01 Şubat 2018 Perşembe 17:02
Kaymakam Yaman, İlçe MEM Müdürü Çetinkaya’yı ziyaret etti

Bilecik’in Bozüyük İlçe Kaymakamı Hasan Yaman, bir süre önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) görevine atanan Servet Çetinkaya’yı ziyaret etti.

Kaymakam Yaman, Servet Çetinkaya´ya hayırlı olsun dileklerinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. Çetinkaya, ilçenin eğitim öğretim durumuyla alakalı genel bilgiler aldı, ayrıca tadilatta bulunan bazı okulların son durumuyla alakalı genel değerlendirmelerde bulunuldu. Kaymakam Yaman, Servet Çetinkaya, ikinci dönemin başlamasıyla birlikte eğitim öğretimde herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması talimatını verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya da Kaymakam Hasan Yaman’a gerekli bilgilendirmeleri yaparak ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Vali Büyükakın ile bir araya geldi
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Vali Büyükakın ile bir araya geldi
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “Bir Kahve Molası” etkinliği
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “Bir Kahve Molası” etkinliği
Kuyumculuk mesleği sona mı eriyor?
Kuyumculuk mesleği sona mı eriyor?

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim