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’KahVeli Bilinçlendirme Eğitimleri’nin dördüncüsü yapıldı

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’KahVeli Bilinçlendirme Eğitimleri’nin dördüncüsü Beşiktaş Mahallesi Park Kahvehanesinde yapıldı.Etkinliğe Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Cumhuriyet İlkokulu...

’KahVeli Bilinçlendirme Eğitimleri’nin dördüncüsü yapıldı

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’KahVeli Bilinçlendirme Eğitimleri’nin dördüncüsü Beşiktaş Mahallesi Park Kahvehanesinde yapıldı.Etkinliğe Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Cumhuriyet İlkokulu...

03 Mart 2018 Cumartesi 11:12
’KahVeli Bilinçlendirme Eğitimleri’nin dördüncüsü yapıldı

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’KahVeli Bilinçlendirme Eğitimleri’nin dördüncüsü Beşiktaş Mahallesi Park Kahvehanesinde yapıldı.

Etkinliğe Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Zeki Başdemir, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Müdürü Sami Aygün, Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Mehmet Müdar, Beşiktaş Mahalle Muhtarı Saffettin Arı ve veliler katıldı. Etkinlikte konuşma yapan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, insanın dünyada en çok sevdiği varlığının evlatları olduğunu söyledi. Durmuş, "Anne ile baba arasındaki diyalog çocuklar için çok önemlidir. Okullarda öğrenciler daha çok annelerini görüyorlar ve babalara ulaşmak için de böyle bir etkinlik yaptık. Rehber öğretmenlerimiz mesai gözetmeksizin çocuklarımız için çalışıyorlar. Tüm çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirerek toplumumuzu daha iyi duruma getirmeliyiz" dedi.

Etkinlik, eğitime katılan veliler tarafından katılımcı anketinin doldurulması, velilerin sorduğu soruların cevaplanması, görüş ve önerilerin dile getirilmesiyle sona erdi.
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