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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Vali Büyükakın ile bir araya geldi

Birlikleri ziyaret ve denetlemek amacıyla Bilecik’e gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ı ziyaret etti.Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Musa Çitil, Jandarma Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri...

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Vali Büyükakın ile bir araya geldi

Birlikleri ziyaret ve denetlemek amacıyla Bilecik’e gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ı ziyaret etti.Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Musa Çitil, Jandarma Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri...

01 Şubat 2018 Perşembe 17:00
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Vali Büyükakın ile bir araya geldi

Birlikleri ziyaret ve denetlemek amacıyla Bilecik’e gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ı ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Musa Çitil, Jandarma Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanı Tuğgeneral Engin Çırakoğlu, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel ve İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Mehmet İnce’nin hazır bulunduğu ziyarette, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Vali Büyükakın, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin’i Bilecik’te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Jandarma teşkilatının Bilecik’in huzuruna verdiği katkı her türlü takdirin üzerinde. Genel Komutanımıza ve jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyaret yapılan görüşme sonrasında son buldu.
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