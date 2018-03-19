İtfaiye Müdürlüğü’nden yangın tatbikatı

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesinde, öğrencilere yönelik eğitim ve bilgilendirme tatbikatı gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından çıkabilecek olası yangına karşı gerekli tedbirlerin alınması amacıyla görevlilere yangın tatbikatı yapıldı. Gerçekleştirilen tatbikatta; İtfaiye Müdürlüğü çalışanı Onur Kemal Sağaslan, öğrencilerin yangınla ilgili teorik bilgi yanı sıra, yangın anında yapılması gerekenler, yangın tüpünün nasıl kullanılacağı ve olası tehlike anında yüksekten atlama konularında bilgiler verdi. Tatbikatta öğrenciler de yangın söndürme ve yüksekten atlama tekniklerini uygulamalı olarak gerçekleştirme imkanı buldu.

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürü Cengiz Toklucu, müdürlük olarak belirli zaman dilimlerinde okul, fabrika ve diğer alanlarda eğitim ve uygulama tatbikatları gerçekleştirdiklerini kaydetti. Gerçekleştirilen tatbikatlar ile birçok konunun öğrenciler ve diğer katılımcılar tarafından elde edilmesini sağladıkların vurgulayan Toklucu; ‘’Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü olarak okullarımızda eğitim ve uygulama tatbikatları gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bugün de Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi öğrencileri ile bir araya geldik. Teorik bilginin yanı sıra yangın anında ve sonrasında yapılması gereken konular ile olası tehlikelerde yüksekten atlama konularında öğrencilerimize bilgiler verdik. Bu doğrultuda okullarımız ve fabrikalarda bu tür tatbikatlarımız devam edecektir’’ ifadelerini kullandı.