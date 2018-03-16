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İş ve siyaset dünyası Ticaret ve Sanayi Odası’nın programında bir araya geldi

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) tarafından düzenlenen programda siyaset ve iş dünyası bir araya geldi.Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman,...

İş ve siyaset dünyası Ticaret ve Sanayi Odası’nın programında bir araya geldi

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) tarafından düzenlenen programda siyaset ve iş dünyası bir araya geldi.Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman,...

16 Mart 2018 Cuma 16:42
İş ve siyaset dünyası Ticaret ve Sanayi Odası’nın programında bir araya geldi

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) tarafından düzenlenen programda siyaset ve iş dünyası bir araya geldi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve çok sayıda iş adamı katıldı. Program fuaye alanında düzenlenen kokteyl ile başladı. Programda konuşan Bozüyük TSO Başkanı Buğra Levent, Bozüyük’te devam eden TSO faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve Bebka tarafından desteklenen projeleri salonda bulunanlara ayrıntılı olarak sundu.

Daha sonra konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, düzenlenen toplantı ve sunumlar için TSO Yönetim Kuruluna teşekkür ederek, “Bozüyük’ü Bozüyük yapan önemli değerlerden biriside buradaki gelişmiş sanayi ve ticaret ağıdır. Bunun her geçen gün artması ve büyümesi sizin sayenizdedir. Bu vesile ile uğraşlarınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıda son olarak konuşan Bilecik Valisi Tahir Büyükakın; “Bilecik ticari ve sanayi anlamında, yükselişe geçmek üzere olan bir uçak gibi ve Bozüyük’te bu uçağın gücünü sağlayan motorlardan birisi. Bugün düzenlenen toplantıda göstermiş oldu ki; ilimiz, büyümeye, gelişmeye devam edecek. Konumu ile barındırdığı potansiyeli sonuna kadar kullanacak ve gelişen Türkiye’nin yüz akı olacaktır” dedi.

Vali Tahir Büyükakın’nın ardından konuşan Bozüyük TSO Başkanı Buğra Levent ve Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, ilçede sanayi anlamında yapılan çalışmaları ve gelişmeleri salondakiler ile paylaştılar. Program sonunda TSO Başkanı Buğra Levent ve TSO Meclis Başkanı Mehmet Doğan Tunç tarafından destek ve katkılarından dolayı Vali Büyükakın ve Başkan Bakıcı’ya plaket takdim edildi.
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