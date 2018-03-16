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İntikamtepe Şehitliği ve Cumhuriyet Meydanı çiçeklendirildi

Bozüyük’te baharın gelmesi ve havaların ısınması ile birlikte çiçeklendirme çalışmalarına başlandı. 18 Mart Şehitler Günü etkinliklerinin yapılacağı İntikamtepe Şehitliği’nden başlayan çiçeklendirme çalışmaları Cumhuriyet...

İntikamtepe Şehitliği ve Cumhuriyet Meydanı çiçeklendirildi

Bozüyük’te baharın gelmesi ve havaların ısınması ile birlikte çiçeklendirme çalışmalarına başlandı. 18 Mart Şehitler Günü etkinliklerinin yapılacağı İntikamtepe Şehitliği’nden başlayan çiçeklendirme çalışmaları Cumhuriyet...

16 Mart 2018 Cuma 14:45
İntikamtepe Şehitliği ve Cumhuriyet Meydanı çiçeklendirildi

Bozüyük’te baharın gelmesi ve havaların ısınması ile birlikte çiçeklendirme çalışmalarına başlandı. 18 Mart Şehitler Günü etkinliklerinin yapılacağı İntikamtepe Şehitliği’nden başlayan çiçeklendirme çalışmaları Cumhuriyet Meydanı’nda devam etti.

Bozüyük Belediyesi tarafından 18 Mart Şehitler Günü etkinliklerinin yapılacağı İntikamtepe Şehitliği’nde ilk olarak yeşil alanlarda genel temizlik ve bakım çalışmaları yapılarak beyaz ve kırmızı renkli 252 adet şakayık çiçeği dikildi. Törene hazır hale getirilen İntikamtepe Şehitliği’nin ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nın yeşil alanlarında da genel temizlik ve bakım çalışması yapılarak çiçeklendirildi.

18 Mart Şehitler Günü etkinlikleri kapsamında 18 Mart 2018 Pazar günü sabah ilk olarak saat 10:00’da Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması ile başlayacak olan törenler Metristepe Kültür Merkezi’nde Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan program ile devam edecek. Saat 11:30’da İntikamtepe Şehitliği ziyaret edilerek şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okunacak ve dua edilecek. Şehitlik ziyareti ve Şehitlik Defterinin imzalanmasının ardından ise düzenlenen yemek programı protokol ile birlikte şehit yakınları ve gazilerin katılımı ile gerçekleştirilecek.
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