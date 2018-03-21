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İlçe Müftüsü Selami Bağcı, “Bu gece rahmet iklimine açılma gecesidir”

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İlçe Müftüsü Selami Bağcı, Regaip Kandilinin, rahmet iklimine açılma gecesi olduğunu söyledi.Bağcı, Kandil dolayısı ile yaptığı açıklamda, bu gecede nasıl ibadet ve dua yapılması gerektiği konusunda...

İlçe Müftüsü Selami Bağcı, “Bu gece rahmet iklimine açılma gecesidir”

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İlçe Müftüsü Selami Bağcı, Regaip Kandilinin, rahmet iklimine açılma gecesi olduğunu söyledi.Bağcı, Kandil dolayısı ile yaptığı açıklamda, bu gecede nasıl ibadet ve dua yapılması gerektiği konusunda...

21 Mart 2018 Çarşamba 16:19
İlçe Müftüsü Selami Bağcı, “Bu gece rahmet iklimine açılma gecesidir”

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İlçe Müftüsü Selami Bağcı, Regaip Kandilinin, rahmet iklimine açılma gecesi olduğunu söyledi.

Bağcı, Kandil dolayısı ile yaptığı açıklamda, bu gecede nasıl ibadet ve dua yapılması gerektiği konusunda da tavsiyelerde bulundu. Müftü Bağcı, “Bu gece arınma gecesi. Bu gece bağışlanma gecesi. Bu gece, bedenini ve ruhunu uyanık bırakanlara ikramların bollaştığı bir gecedir. Bu gece Muhsinlere ihsanların ulaştırıldığı gecedir. Manevi hayatımızı zenginleştiren, müminlere bolca sevap ve mükâfat kazandıran üç aylara girmiş bulunuyoruz. Rabbimize hamdu senalar olsun. Peygamber efendimiz (sav), üç aylara ulaştığında; “Allah’ım! Recep ve Şaban ayını hakkımızda bereketli kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır. Üç aylar içerisinde gönül dünyamızı aydınlatan kandil geceleri vardır. Bu geceler, Yüce Rabbimizin biz günah işleyen kulları için vermiş olduğu bir fırsat zamanlarıdır. Bu geceler kişilerin manevi hayatlarında kandillerin yanmasına vesile olan, maneviyatımızı nurlandıran gecelerdir. Camilerde yanan kandiller gönüllerimize nasıl bir sürur verirse, işte bu geceler gönüllerimize öyle bir neşe öyle bir huzur vermektedir. Hayatımıza nice güzellikler katan gecelerden birisi de Perşembe akşamını Cuma akşamına bağlayan Regaib kandilidir. Regaib Kandili, üç ayların birincisi olan Recep ayının ilk cuma gecesidir. Regaib, istenilen, değeri çok olan, bağış, ihsan, ikram ve nefis şeyler demektir. Bu gece rahmet iklimine açılma gecesi. Bu gece arınma gecesi. Bu gece bağışlanma gecesi. Bu gece, bedenini ve ruhunu uyanık bırakanlara ikramların bollaştığı bir gecedir. Bu gece Muhsinlere ihsanların ulaştırıldığı gecedir. Bu gece ellerimizi semaya gönlümüzü Mevla’ya açalım. Bu gece günahlardan olabildiğince kaçmaya çalışalım. Bu gece en güzel kelimeleri söylemeye, dualarla niyazda bulunalım. Kuran’ı okumaya, Salat-u Selamları getirmeye gayret gösterelim. Unutmayalım ki, bu gece bizler için büyük bir lütuf. Kandil gecesi dolayısıyla ilçemizdeki camilerde gündüz saat 10.30- 12.00 arasında bayanlara yönelik Kur’an-ı Kerim, dua, vaazı nasihat programları yapılacaktır. Akşam namazından sonra ise camilerimizde mevlid-i şerif, Kur’an tilaveti ve vaaz programları icra edilecektir. Bu vesile ile bütün vatandaşlarımızın üç aylarını ve kandillerini tebrik eder, İslam âlemine huzur ve mutluluklar getirmesini Cenâb-ı Hak’tan niyaz ederim” dedi.
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