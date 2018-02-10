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İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı Gölpazarı’nda yapıldı

Bilecik Milli Eğitim Müdürleri İstişare Toplantısı Gölpazarı ilçesinde yapıldı.Toplantıya; Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, şube müdürleri ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı. Ev sahibi Gölpazarı İlçe Milli...

İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı Gölpazarı’nda yapıldı

Bilecik Milli Eğitim Müdürleri İstişare Toplantısı Gölpazarı ilçesinde yapıldı.Toplantıya; Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, şube müdürleri ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı. Ev sahibi Gölpazarı İlçe Milli...

10 Şubat 2018 Cumartesi 12:11
İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı Gölpazarı’nda yapıldı

Bilecik Milli Eğitim Müdürleri İstişare Toplantısı Gölpazarı ilçesinde yapıldı.

Toplantıya; Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, şube müdürleri ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı. Ev sahibi Gölpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Akagündüz’ün ilçenin tanıtımını yapmasıyla başlayan toplantıda, eğitim öğretim çalışmaları ile ilgili görüşmeler yapıldı. Binaların inşaat, onarım ve donanım hazırlıklarının geldiği aşamalar hakkında bilgiler verildi.

Ardından konuşma yapan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, 26 pilot il içerisinden Bilecik’in E-Sınav Salonu’nu hazır hale getiren ilk il olduğunu, bunun Bilecik açısından sevindirici olduğunu belirtti. Durmuş, “Toplantımızda devam etmekte olan ve yapılması planlanan çalışmalar değerlendiriliyor. Eğitimde ilimizi daha ileriye taşıyabilmek için birim amirleri ve şube müdürlerimizle görüş alış verişinde bulunduk. İlimizde eğitim kalitesinin yükseltilmesi için tüm eğitim çalışanlarının ellerinden gelen gayreti göstermeleri büyük önem taşır. Bu konuda çalışanlarımıza inanıyor ve güveniyorum.

Konuşmalar sonrası ilçe milli eğitim müdürlerinin isteklerini iletmelerinin ardından program sona erdi.
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