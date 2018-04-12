İl Müftüsü Akkuş’un Miraç Kandili mesajı

Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Akkuş, mesajında, “Bu sene Miraç Kandili 13 Nisan Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gecedir. Hicri takvime göre Recep ayının 27’nci gecesidir. İki aşamalı olarak gerçekleşen Miraç Kandilinin birinci aşamasına İsra ikinci aşamasına da Miraç denmektedir. İsra gece yürüyüşüne denir. Miraç’da merdiven, asansör demektir. İsra ve Miraç’ın asıl manası, Peygamberimizin bir gece seyahati ve yüce makamlara yükselmesidir. Yüce yaratıcıya yakınlığın en üstün derecesi olan miraç, beşer anlayışı çizgisinin ötesinde bir olaydır. Bunu tabiat kanunlarıyla açıklamak mümkün değildir. Miraç gecesi böylesine kutlu bir gecedir. Bu gecenin en önemli olayı hiç şüphe yok ki mü’minin miracı sayılan beş vakit namazın farz kılınmış olmasıdır. Bu gecede yapılacak ibadetlerin başında namaz kılmak gelir. Namaz borcu olanlar kılabildikleri kadar kaza namazı kılmalıdır. Namaz borcu olmayanlar ise nafile namaz kılmalı, Kur’an okumalı, tevbe, istiğfar ve başta şehitlerimiz olmak üzere bütün ölmüşlerimiz için yapılacak dua ile geceyi ihya etmelidirler. Bu gecede ayrıca yoksullara ve kimsesiz çocuklara da yardım ederek sevindirilmeli, duaları alınmalıdır. Bu kutlu gecenin ilimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, dareyn sadetleri dilerim” ifadelerine yer verdi.