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İhtiyaç sahipleri yararına kermes açıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım amacıyla kermes düzenlendi.Cumhuriyet meydanında açılan ve hanımların el işi göz nuru çeyiz işlerinin sergilendiği kermes...

İhtiyaç sahipleri yararına kermes açıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım amacıyla kermes düzenlendi.Cumhuriyet meydanında açılan ve hanımların el işi göz nuru çeyiz işlerinin sergilendiği kermes...

07 Nisan 2018 Cumartesi 16:01
İhtiyaç sahipleri yararına kermes açıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım amacıyla kermes düzenlendi.

Cumhuriyet meydanında açılan ve hanımların el işi göz nuru çeyiz işlerinin sergilendiği kermes 10 gün süreyle açık kalacak. Kermesin açılışı dualar eşliğinde Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, Saadet Partisi İlçe Başkanı Necip Meral ve dernek yetkilileri tarafından yapıldı. Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin fakir ailelere ve öğrencilere yardım ettiği, öğrencilere burs verdikleri ve bu bursların sayısını ve miktarlarını arttırmak için bu kermeslerin yapıldığı belirtildi.
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