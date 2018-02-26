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Hijyen eğitimi kursu tamamlandı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan ve 8 saat süren hijyen eğitimi kursu tamamlandı.Eğitmenliğini Levent Üstün tarafından yapılan kursta gıda ve su sektöründeki bulaşıcı hastalıklar, bulaşma yolları,...

Hijyen eğitimi kursu tamamlandı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan ve 8 saat süren hijyen eğitimi kursu tamamlandı.Eğitmenliğini Levent Üstün tarafından yapılan kursta gıda ve su sektöründeki bulaşıcı hastalıklar, bulaşma yolları,...

26 Şubat 2018 Pazartesi 16:27
Hijyen eğitimi kursu tamamlandı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan ve 8 saat süren hijyen eğitimi kursu tamamlandı.

Eğitmenliğini Levent Üstün tarafından yapılan kursta gıda ve su sektöründeki bulaşıcı hastalıklar, bulaşma yolları, enfeksiyon zinciri ve sık görülen hastalıklar; ağız yolu, temas ve hava yolu ile bulaşan hastalıklarda koruyucu yaklaşımlar; çalışanlara ve iş yeri sahiplerine yönelik yasal durum konuları anlatıldı. Kurs ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “Hijyen Eğitimi Yönetmeliğine göre bazı iş yerleri, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme alanında faaliyet gösteren işletmelerde çalışanların hijyen eğitimini almaları gerekmektedir. Bu bağlamda Halk Eğitim Merkezimize yapılan başvurular nezdinde hijyen eğitimi kursu açılmış olup başarıyla tamamlanmıştır. Kursa katılarak hijyen eğitimi kursunu bitiren 16 kişi, kurs bitirme sertifikası almaya hak kazandı” denildi.

Yapılan iş yeri denetimlerinde hijyen eğitimi sertifikası olmayanlara 250 TL ile bin TL arasında ceza kesildiği belirtildi.
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