Genç sporculardan büyük başarı

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına ara vermeden genç sporcular birçok branşta büyük başarı elde etti.

Okullar arası Gençler Puanlı Atletizm A-B Müsabakalarında Edanur Korkmaz A Kategorisi 300 metre engelli 45.03 saniye ile Türkiye Şampiyonu 400 metre 58.35 saniye ile Türkiye 3’üncüsü, Yasin Sosa B Kategorisi Uzun Atlama 6.40 santimetre ile Türkiye Şampiyonu Üç Adım Atlama 13.18 santimetre ile Türkiye Şampiyonu, Hayriye Nur Arı B Kategorisi 100 metre engelli 15.17 saniye ile Türkiye Şampiyonu Uzun Atlama 5.17 santimetre ile Türkiye ikincisi oldu. Okulsporları Bocce Grup Müsabakalarında ise Kemal Sümürke, Mahmut Topçu, Ali Emre Kavak olarak grup 1’incisi oldu.

Sporcuları ve antrenörleri tebrik ettiğini belirten Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, “Çeşitli illerde müsabakalara katılarak Bilecik’i en güzel şekilde temsil eden şampiyon sporcularımızı aldıkları bu güzel derecelerden dolayı tebrik ediyorum. Bu başarıların mimarı olan antrenörlerimiz Mert Moralı’yı ve Aydan Yavuz’u da tebrik ederek başarılarının devamını dilerim” dedi.