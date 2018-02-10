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Esnaf Sanatkârlar Odası Başkan adayı Lütfi Tokmak ziyaretlerini sürdürüyor

14 Şubat Çarşamba günü Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacak Bozüyük Esnaf Sanatkârlar Odası seçimleri için başkan adaylığını açıklayan Lütfi Tokmak, seçim sürecinde vaatlerini ve hedeflerini çeşitli kurumlar ve esnaflar...

Esnaf Sanatkârlar Odası Başkan adayı Lütfi Tokmak ziyaretlerini sürdürüyor

14 Şubat Çarşamba günü Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacak Bozüyük Esnaf Sanatkârlar Odası seçimleri için başkan adaylığını açıklayan Lütfi Tokmak, seçim sürecinde vaatlerini ve hedeflerini çeşitli kurumlar ve esnaflar...

10 Şubat 2018 Cumartesi 12:34
Esnaf Sanatkârlar Odası Başkan adayı Lütfi Tokmak ziyaretlerini sürdürüyor

14 Şubat Çarşamba günü Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacak Bozüyük Esnaf Sanatkârlar Odası seçimleri için başkan adaylığını açıklayan Lütfi Tokmak, seçim sürecinde vaatlerini ve hedeflerini çeşitli kurumlar ve esnaflar ile paylaşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde tüm siyasi partiler ve esnaflarla görülen, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’yı ziyaret ederek istişarelerde bulunan Bozüyük Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkan Adayı Lütfi Tokmak “Bu hizmet yarışında esnafımızı en iyi şekilde temsil etmek ve onlara en iyi hizmeti sunabilmek için bu göreve talip oldum. Rabbim bizlere bu görevi nasip ederse genç, dinamik, bilgili ve donanımlı bir kadro ile hizmet yarışında olacağız” dedi.

Bozüyük’te esnaflık yaptığı için diğer esnaflarla iç içe olduğunu ve esnafın tüm sorunlarını bildiğini, esnaf ziyaretleri gerçekleştirip yaşadıkları sıkıntıları dinlediğini belirten Başkan adayı Tokmak “Kimse esnafın sorunlarını dinlemeden onların temsilciliğini yapamaz. Bozüyük esnafı birlik ve beraberlik içerisinde en iyi hizmeti almak istiyor. Bu çerçevede esnafımızın taleplerini doğru olarak belirlemeli ve bu doğrultuda çalışmalıyız” dedi.

Göreve geldikleri andan itibaren projelerinin hazır olduğunu, şu an gündemde olan kapalı pazar sorunu ile ilgili olarak gerekli görüşmeleri yaptığını ve çözüm önerilerini ilettiğini, ilçemize yeni bir sanayi alanı kazandırılması ile ilgili olarak ta gerekli görüşmeleri yaptığını belirten başkan adayı Tokmak “İlçe esnafının şikâyet ve talepleri ile ilgili olarak herkesle görüşüp diyalog kurabilen bir yönetim olacağız. Her kesime kulak verebilmek ve çözüm üretebilmek amacı ile hem asil hem de yedek üyelerimizin çeşitli meslek guruplarından olmasına özen gösterdik ve Yönetim Kurulumuzu her sektörden birer temsilci alarak oluşturduk” dedi.
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