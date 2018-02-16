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Epilepsi hastası gençten haber alınamıyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde en son dün gece saatlerinde amcasıyla bir araya gelen, daha sonra kendisinden haber alınamayan epilepsi hastası genç için arama çalışmaları başlatıldı.Küme evlerinde yaşayan İbrahim Kaya (21) isimli epilepsi...

Epilepsi hastası gençten haber alınamıyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde en son dün gece saatlerinde amcasıyla bir araya gelen, daha sonra kendisinden haber alınamayan epilepsi hastası genç için arama çalışmaları başlatıldı.Küme evlerinde yaşayan İbrahim Kaya (21) isimli epilepsi...

16 Şubat 2018 Cuma 16:53
Epilepsi hastası gençten haber alınamıyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde en son dün gece saatlerinde amcasıyla bir araya gelen, daha sonra kendisinden haber alınamayan epilepsi hastası genç için arama çalışmaları başlatıldı.

Küme evlerinde yaşayan İbrahim Kaya (21) isimli epilepsi hastası olan gençten dün geceden itibaren haber alınamadığı belirtildi. Gencin hayatından endişe eden ailesi İlçe Jandarma Komutanlığına gelerek kayıp başvurusunda bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama çalışmaları başlatılırken, genci gören vatandaşların İlçe Jandarma Komutanlığı veya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber vermeleri istendi.
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