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Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi diğer şehirlere örnek oluyor

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve yardımcılarından oluşan heyet, Bilecik Belediyeler Birliği tarafından gerçekleştirilen ve dünyanın en entegrasyonlu katı atık dönüşüm tesisi olan Entegre Katı Atık Yönetim Tesisinde (EKAY) incelemelerde...

Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi diğer şehirlere örnek oluyor

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve yardımcılarından oluşan heyet, Bilecik Belediyeler Birliği tarafından gerçekleştirilen ve dünyanın en entegrasyonlu katı atık dönüşüm tesisi olan Entegre Katı Atık Yönetim Tesisinde (EKAY) incelemelerde...

16 Mart 2018 Cuma 18:22
Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi diğer şehirlere örnek oluyor

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve yardımcılarından oluşan heyet, Bilecik Belediyeler Birliği tarafından gerçekleştirilen ve dünyanın en entegrasyonlu katı atık dönüşüm tesisi olan Entegre Katı Atık Yönetim Tesisinde (EKAY) incelemelerde bulunmak üzere Bilecik’e geldiler.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve beraberindeki heyet, daha sonra proje hakkında detaylı bilgiler almak üzere Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’yı makamında ziyaret etti. Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Konuklarına Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında bilgi veren Yağcı, 14 yıldır, şehir ve şehir insanına güzel hizmetler sunma gayretinde olduklarını kaydetti. Bilecik Belediyeler Birliği tarafından hizmete açılan ve dünyanın en entegrasyonlu katı atık yönetim tesisi olan Bilecik EKAY’ın örnek olarak takip edilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bilecik’te, yapmış olduğumuz projeler ülkemizde ve dünyada gündem ve değer bulmaya devam ediyor. Bilecik Belediyeler Birliği olarak belediye başkanlarımız ile el ele gönül, gönüle vererek gerçekleştirmiş olduğumuz katı atık dönüşüm tesisimizi ziyaret etmek bilgi almak ve kendi şehirlerinde uygulamak için Düzce Belediye Başkanımız Dursun Ay başkan yardımcısı arkadaşlarımız teknik ekipteki arkadaşlarımız ve düzce yerel basındaki arkadaşlarımız ile birlikte ziyaretimize geldiler. Katı atık dönüşüm tesisimiz hakkında bilgi aldılar. Gerekli incelemelerde bulunmak üzere tesisimizi gezecekler. Yaptığımız hizmetlerin örnek olunacak düzeyde olması bizim çalışma azmimizi ve gayretimizi artırmaktadır.’’
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