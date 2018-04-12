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Emniyet Müdürü Namal ve eşi şehit ailelerini ziyaret etti

Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve eşi Zuhal Namal, şehit ailelerine ziyarette bulundular.Namal çifti, 1983 yılında Malatya’da bıçaklı saldırı sonucu şehit olan Polis Memuru Mevlüt Kurt’un babası Ahmet Kurt ve annesi Refika...

Emniyet Müdürü Namal ve eşi şehit ailelerini ziyaret etti

Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve eşi Zuhal Namal, şehit ailelerine ziyarette bulundular.Namal çifti, 1983 yılında Malatya’da bıçaklı saldırı sonucu şehit olan Polis Memuru Mevlüt Kurt’un babası Ahmet Kurt ve annesi Refika...

12 Nisan 2018 Perşembe 11:35
Emniyet Müdürü Namal ve eşi şehit ailelerini ziyaret etti

Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve eşi Zuhal Namal, şehit ailelerine ziyarette bulundular.

Namal çifti, 1983 yılında Malatya’da bıçaklı saldırı sonucu şehit olan Polis Memuru Mevlüt Kurt’un babası Ahmet Kurt ve annesi Refika Kurt’u, 1985 yılında Gölcük’te trafik kazasında şehit olan Polis Memuru Fikret Turhanlı’nın eşi Mine Turanlı’yı ve 2004 yılında trafik kazası sonucu şehit olan Polis Memuru Fatih Esin Şentürk’ün eşi Ayşe Ertürk’ü ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, 2016 yılında Mardin Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda şehit olan Polis Memuru Kazım Esmer’in babası Mehmet Esmer ve 1971 yılında silahlı çatışmada şehit olan bekçi Hüseyin Tırnava’nın çocukları Süleyman ve İsmail Tırnava’yı ise makamında ağırladı.

Bu vatan için canını hiçe sayarak peygamberlikten sonra en yüksek mertebeye ulaşan şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını vurgulayan Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, bu topraklar üzerinde oynanan her türlü oyuna karşı emniyet teşkilatının vatan, millet ve bayrak uğruna ilelebet mücadelesini sürdüreceğini söyledi.
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