Dostluk maçı oynandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları ile Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği arasında dostluk ve farkındalık amaçlı halı saha maçı oynandı.

Dostluk havası içerisinde heyecanlı ve neşeli görsellerin yer aldığı maç sonrasında sporculara baklava ikramı yapıldı. Dernek adına Başkan İsmail Çelik tarafından AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mithatcan Ceyhan’a çiçek takdim edildi. Başkan Ceyhan ise dernek Başkanı İsmail Çelik’e günün anısına plaket takdim etti. Karşılaşmayı izlemeye gelen AK Parti Bozüyük İlçe Başkanı Mesut Çetin de günün hatırası olarak duvar saati hediye etti.

Dernek Başkanı İsmail Çelik, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen, ayrıca karşılaşmayı izleyerek kendilerine destek veren üyelerine ve katılan tüm arkadaşlarına teşekkür etti.