Bilecik’te düzenlenen 1’inci Kademe Dart Antrenör Kursu teorik dersleri sona erdi.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan 1’inci Kademe Yardımcı Dart Antrenör Kursu Bilecik’te başlarken, 10 günlük teorik dersler tamamlandı. Gerçekleştirilen kursun ilk haftası Bilecik Gençlik Merkezinde kursiyerlere teorik dersler verilirken, kursun uygulama dersleri Bilecik İstasyon Kapalı Spor salonunda gerçekleştirildi. Kursu ziyaret eden Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Aslan Yıldız, "Kurs sonunda başarılı olacak olan kursiyerlerimiz 1’inci Kademe Dart Antrenörü olmaya hak kazanacaklar. Başarılı olan antrenör adayları ile birlikte dart branşını Bilecik ilinde ve ilçelerinde yaygınlaştırmayı ve daha iyi seviyelere getirmeyi amaçlıyoruz. Kursun ilimizde açılmasından dolayı Bocce, Bowling ve Dart Federasyonuna teşekkür ederek emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Katılımcı arkadaşlara da başarılar diliyorum" dedi.