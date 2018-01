Büro Memur-Sen’den Zeytin Dalı Harekatına tam destek

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı, Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) 81 ilde eş zamanlı olarak, Afrin Harekatı ile ilgili olarak basın açıklaması yaptı.

77 No’lu Büro Memur-Sen Bilecik-Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı Türkiye’nin başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdiklerini söyledi. Mustafa Akış, kahraman ve şanlı Türk ordusunun yanında olduklarını haykırmak adına yayınladıkları basın açıklamasında, ülke olarak, millet olarak hiçbir zaman savaştan yana olmadıklarını, her zaman barıştan, haktan ve adaletten yana olduklarını ancak hiçbir zaman da haksızlığa karşı susmadıklarını, her zaman, her yerde adaleti ve hakkı haykırdıklarını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti;

"Mehmetçiğin sınırımızda terör unsurlarını temizlemek ve bölgeye barış ve adalet getirmek için ‘Zeytin Dalı Harekatı’ düzenlediğini, Bu gün 11’inci gününde olan harekat kapsamında yüzlerce terör yuvası yok edildiğini ve yaklaşık 500 teröristin etkisiz hale getirildiği. FETÖ, DAEŞ ve PKK-PYD aynı kurgunun parçaları. Şanlı ve kahraman ordumuzun yaptığı bu harekat, teröre karşı, teröristlere karşı yapılan bir harekattır. Bu harekat, ülkemizin güney sınırında sözde bir terör devleti kurulmasının önüne geçmek, Afrin’den Akdeniz’e inecek bir ‘Terör Koridoru’nu engellemek için yapılan bir harekattır. Bu harekat barış için, adalet için yapılan bir harekattır. İlerleyen zamanlarda ülkemize karşı oluşabilecek tehditlerin önünü şimdiden kesmek için yapılan bir harekattır. Bu harekat, Suriye’nin Suriyelilere verilmesi için yapılan bir harekattır. En önemlisi emperyalizme karşı yapılan bir harekattır. İnanıyoruz ki, Zeytin Dalı Harekatı terör örgütlerinin bölge insanına karşı uyguladığı baskı ve şiddetin sonlandırmasının önüne geçecektir. Bu harekat aynı zamanda zorla terör kamplarına kaçırılan çocukların ve ailelerinin özgürlüğü, PKK-PYD tarafından sürülen diğer toplulukların da yurtlarına kavuşmaları anlamına gelecektir" dedi.

"7 iklim 3 kıtaya adaletle hükmeden Osmanlının torunları olarak bu günde hak ve adalet için mücadele ettik"

Büro Memur-Sen Bilecik-Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış yayınladığı basın açıklamasının devamında, "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ diyen, ölmekten korkmayan, geri dönmeyi düşünmeden, düğüne gider gibi cepheye koşan bir milletiz. Bizler Sultan Alparslan’ın, Ertuğrul Gazi’nin, Fatih Sultan Mehmet Han’ın, Abdulhamit Han’ın, Şerife Bacının, Seyit Onbaşının torunlarıyız. Şimdiye kadar millet olarak çok büyük badirelerden, ağır imtihanlardan geçtik. Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da tarihten bizleri silmek isteyen insanlığını kaybetmiş güçlere karşı muzaffer olduk. Tarihimizin en büyük ihanetlerinden biri olan 15 Temmuz’da hain darbe ve işgal girişiminde hainler geçit vermedik. Şüphesiz bu başarıların altında yatan, ihanetlere geçit vermeyen cesaretin altında yatan milletimizin vatanına, ezanına, bayrağına ve bağımsızlığına olan aşkıdır. Milletimizin şehitlik ve gazilik sevdasıdır. 7 iklim 3 kıtaya adaletle hükmeden Osmanlının torunları olarak bu günde hak ve adalet için mücadele ettik, bundan sonra da mücadelemize devam edeceğiz. Ey ana, ey yar, ey vatan, seferdir bu gittiğimiz. Gözyaşı dökmeyesin. Hasret çekmeyesin. Boynunu bükmeyesin. Ey cihan, titre. Bu işittiğin, Mehmetçik’in ayak sesidir. Ey sancak, dalgalan. Bu hissettiğin, alemi İslamın nefesidir. Ey düşman, bekle, bu gelen, Muhammed’in ordusudur. Millet olarak bu toprakların mayasına güveniyoruz. Bir ve beraber olduğumuzu biliyoruz. Irak ve Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmak istenen yapıyla bu birliğe ve beraberliğe hedeflediğinin de bilincindeyiz. Dolayısıyla bir noktada bütün bölgenin hafızası konumundaki ülkemizin birliği ve beraberliği, herkes için bir umuttur. Şimdi her zamankinden daha fazla birlik olmanın, diri olmanın, bir ve beraber bir yumruk gibi düşmanın sinesine vurmanın günüdür. Büro Memur-Sen olarak bu umudun korunması adına yapılan Zeytin Dalı Harekatını destekliyor, şanlı ve kahraman ordumuzun yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Gerek duyulduğu takdirde tüm teşkilat olarak cepheye koşmaya devletimizin vereceği tüm görevlere hazırız. Cephede savaşan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan yardım diliyoruz. Harekatta şehadet şerbeti içen askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz" dedi.