Bozüyük’te velilere “çocuklarda bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı” konferansı

Bozüyük’te Halk Eğitimi Merkezi tarafından ailelere yönelik olarak düzenlenen “çocuklarda bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı” konulu konferans programı yoğun ilgi gördü.

Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferans programı ailelerin yoğun katılımı ile gerçekleştirilirken programa konuşmacı olarak Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hakan Yandım katıldı. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hakan Yandım ailelere bilinçli ve güvenli internet kullanımı hakkında bilgi vererek “Çocukların teknolojiyi bilinçli ve güvenli kullanması anne babaların teknolojiyi bilinçli ve güvenli kullanmasına bağlıdır. Çocuklar söylediklerinizden çok, yaptıklarınızla ilgilenir. Onlara doğru örnek olun” dedi. Yandım sunum eşliğinde gerçekleştirdiği programında ilgi çekici örnekler verdi. Her şeyden önce çocuklarla iyi bir iletişim içinde olunması gerektiğine dikkat çeken Yandım, "Çocuğunuzun arkadaşları, zevkleri, korkuları, sevdikleri ve sevmedikleri konular hakkında bilgi sahibi olunuz. Çocuğunuza, her konuyu sizinle paylaşabileceği güvenini veriniz. Sosyal medya hesabı varsa orada arkadaşı olun ve paylaşımlarını takip edin. Kendinizi teknoloji kullanımı konusunda yetiştirin. Yetersiz kaldığınız konularda uzmanlardan yardım alınız. Çocuğunuzun yaşına uygun olacak kullanma süresini belirleyiniz. Çocuğunuzun oyuna, kitap okumaya, spor yapmaya ve sanata vakit ayırmasını sağlayınız” diye konuştu.