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Bozüyük’te kurumlar arası dart şampiyonası

Bozüyük’te kurumlar arasında Dart Şampiyonası düzenlendi.Bozüyük Belediyesi, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu İl Temsilciliği, Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün işbirliği ile düzenlenen...

Bozüyük’te kurumlar arası dart şampiyonası

Bozüyük’te kurumlar arasında Dart Şampiyonası düzenlendi.Bozüyük Belediyesi, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu İl Temsilciliği, Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün işbirliği ile düzenlenen...

06 Şubat 2018 Salı 17:54
Bozüyük’te kurumlar arası dart şampiyonası

Bozüyük’te kurumlar arasında Dart Şampiyonası düzenlendi.

Bozüyük Belediyesi, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu İl Temsilciliği, Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün işbirliği ile düzenlenen Dart Şampiyonası’nın teknik toplantısı ve kura çekimi 16 Şubat 2018 Cuma günü saat 18:00’de Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Konferans salonunda yapılacak. Sadece Kurum personellerinin katılabilecekleri Bilecik/ Bozüyük Kurumlar Arası Dart Şampiyonasına katılacak olan kurumlar sporcu listelerini 14 Şubat 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar bildirmeleri gerekiyor. Takım grup müsabakaları 17 Şubat 2018 Cumartesi günü saat 10:00’da yapılacak açılış töreninin ardından başlarken final müsabakaları ise 18 Şubat 2018 Pazar günü saat 11:00’de başlayacak.
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