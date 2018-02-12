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Bozüyük Ülkü Ocakları bayrak dağıttı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla Bozüyük esnafı ve vatandaşlara bayrak dağıttı.Etkinlikle ilgili olarak Ülkü...

Bozüyük Ülkü Ocakları bayrak dağıttı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla Bozüyük esnafı ve vatandaşlara bayrak dağıttı.Etkinlikle ilgili olarak Ülkü...

12 Şubat 2018 Pazartesi 15:52
Bozüyük Ülkü Ocakları bayrak dağıttı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla Bozüyük esnafı ve vatandaşlara bayrak dağıttı.

Etkinlikle ilgili olarak Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Pehlivan yaptığı açıklamada; “Şanlı Türk Ordumuz, Afrin’de namusumuz olan sınırlarımızı korumak için PKK, PYD ve DAEŞ ile mücadele etmektedir. Öncelikle şehadet şerbeti içen tüm vatan evlatlarımıza Allah’tan rahmet, tüm Türkiye’ye baş sağlığı diliyoruz. Bu kutlu mücadeleye destek olmak için bizlerde Bozüyük Ülkü Ocakları olarak Mehmetçiğimize destek olabilmek için bin bayrak projesi başlattık. Bayrağımızın bugün önemi daha da fazla, bizlere görev düştüğü takdirde Ülkü Ocakları olarak her zaman bu şanlı göreve hazırız” dedi.

Açıklamanın ardından Bozüyük Ülkü Ocakları; Bozüyük İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan işyerlerine ve vatandaşlara bin adet Türk Bayrağı hediye etti.
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