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Bozüyük Pazaryerliler Derneği, Zeytin Dalı Harekâtı askerleri ve şehitleri için Kur’an-ı Kerim okuttu

Bozüyük Pazaryerililer Derneği, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan askerler ve şehitler için...

Bozüyük Pazaryerliler Derneği, Zeytin Dalı Harekâtı askerleri ve şehitleri için Kur’an-ı Kerim okuttu

Bozüyük Pazaryerililer Derneği, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan askerler ve şehitler için...

16 Şubat 2018 Cuma 17:06
Bozüyük Pazaryerliler Derneği, Zeytin Dalı Harekâtı askerleri ve şehitleri için Kur’an-ı Kerim okuttu

Bozüyük Pazaryerililer Derneği, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan askerler ve şehitler için Kur’an-ı Kerim okutularak dua edildi. Dernek tarafından her yıl düzenlenen geleneksel “Mangal Sucuk Gecesi”de günün anlam ve önemine uygun olarak yapıldı.

Dernek lokalinde gerçekleştirilen geceye; Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, Dernek Başkanı Ali Şahinoğlu ve Pazaryerililer katıldı. Davetlilere Pazaryeri Nur Kasabı Mesut Kök’ün ustalığı ile meşhur manda karışımlı sucuğu ikram edildi.

Gecede konuşan Pazaryerililer Derneği Başkanı Ali Şahinoğlu “Sınır ötesinde; bizlerin geleceği, devletimizin bekası için savaşan, can veren şehitlerimiz, kan veren gazilerimiz sizlere minnettarız. Kahraman Mehmetçikler Allah yar ve yardımcınız olsun. Ana ve babalar, eş, sevgili ve evlatlar yalnız değilsiniz! Önce yüce Allah, sonra Aziz Türk Milleti; kalben, fikren, madden ve dualarla, hem onlarla, hem sizinledir. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. İyi ki varsınız” diyerek programa katılanlara teşekkür etti.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı da “Pazaryerililer Derneği Üyelerimizle Zeytindalı Operasyonunda şehit olan askerlerimiz ve operasyona katılan askerlerimiz için Kur’an-ı Kerim okuyarak dua ettik. Rabbim dualarımızı kabul etsin, milletimizin birliğini daim etsin, Türk Silahlı Kuvvetlerimize gayret kuvvet versin inşallah. Dernek Başkanı Ali Şahinoğlu ve dernek üyelerimize bu güzel organizasyon için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın da programı hazırlayan Pazaryerililer Derneği’ne, gecenin sponsoru Mesut Kök’e ve geceye renk katan Bozüyük’te ikamet eden hemşehrilerine teşekkür ederek “Böyle etkinlikler bizleri biraz daha kanıtlıyor. İlçemizi unutmamak, Pazarcıklı bilincini yaşatması bakımından çok büyük katkı sağlıyor. Allah hepsinden razı olsun. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Hep birlikte başaracağız. Pazaryeri kazanacak” dedi.
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