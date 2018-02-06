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Bozüyük Belediyesi’nden asker ailelerine destek

Bozüyük Belediyesi, evlatları askerde olan ihtiyaç sahibi ailelere, nakdi yardımda bulunuyor.Bozüyük Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirilen asker aile yardımı çalışması ile Bozüyük’te yaşayan ihtiyaç...

Bozüyük Belediyesi’nden asker ailelerine destek

Bozüyük Belediyesi, evlatları askerde olan ihtiyaç sahibi ailelere, nakdi yardımda bulunuyor.Bozüyük Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirilen asker aile yardımı çalışması ile Bozüyük’te yaşayan ihtiyaç...

06 Şubat 2018 Salı 17:56
Bozüyük Belediyesi’nden asker ailelerine destek

Bozüyük Belediyesi, evlatları askerde olan ihtiyaç sahibi ailelere, nakdi yardımda bulunuyor.

Bozüyük Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirilen asker aile yardımı çalışması ile Bozüyük’te yaşayan ihtiyaç sahibi asker ailelerine, maddi yardımda bulunuluyor. Askerlik mevzuatının 4109 Sayılı Kanuna göre yapılan yardımlar düzenli olarak devam ediyor. Evladı silah altında bulunan aileler, Bozüyük Belediyesi’ne bu yardımdan faydalanmak için başvuruda bulunuyor. Ailelerden çocuklarının askerlik vazifesi altında olduğuna dair belge isteniyor. Yapılan başvurular, belediyenin ilgili birimleri tarafından inceleniyor. Araştırma sonucu evlatları uzun ya da kısa dönem askerlik yapan ailelere, Belediye Encümeni’nin onayı ile yardımda bulunuluyor. Aylık olarak 250 lira olan maddi yardımlar, ailelere Bozüyük Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından elden veriliyor. Geçtiğimiz yıl başvuruda bulunan 85 aileye yapılan asker ailesi yardımları askere giden kişi evli ise eşine, bekâr ise anne ya da babasına veriliyor.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı “Milletimiz, Afrin’de bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Operasyonu’ndan dolayı çok önemli günler yaşıyor. Bizlerde buradan Mehmetçiklerimize dualarımızı gönderiyoruz. Askerlerimizin ailelerine yönelik asker ailesi yardımlarımıza devam edeceğiz. Askerlik vazifesini yapmak üzere silâhaltına alınan evlatlarımızın aileleri bizlere emanettir” ifadelerini kullandı.
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