Bozüyük Belediye Meclisi nisan ayı meclis toplantıları sona erdi

Bozüyük Belediye Meclisi Nisan ayı olağan meclis toplantıları 2. bileşimin ardından sona erdi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonu’nda Meclis Başkan Vekili Mehmet Doğan Tunç’un başkanlığında yapılan 2. bileşimde belediye 2017 yılına ait faaliyet raporu görüşüldü. Faaliyet raporu görüşülmesi esnasında Bozüyük Belediye Başkan Fatih Bakıcı AK Parti Meclis Üyeleri sıralarında yer aldı. Yapılan oylamada Bozüyük Belediyesi 2017 yılı faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi.