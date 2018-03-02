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Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Yeşilay Haftasını kutladı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, her yıl Mart ayının ilk haftasında kutlanan “Yeşilay Haftası” nedeniyle bir mesaj yayınladı.Başkan Bakıcı, mesajında; “Günümüzde, toplumda yaşanması arzu edilmeyen birçok olumsuz davranışın...

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Yeşilay Haftasını kutladı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, her yıl Mart ayının ilk haftasında kutlanan “Yeşilay Haftası” nedeniyle bir mesaj yayınladı.Başkan Bakıcı, mesajında; “Günümüzde, toplumda yaşanması arzu edilmeyen birçok olumsuz davranışın...

02 Mart 2018 Cuma 10:42
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Yeşilay Haftasını kutladı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, her yıl Mart ayının ilk haftasında kutlanan “Yeşilay Haftası” nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Bakıcı, mesajında; “Günümüzde, toplumda yaşanması arzu edilmeyen birçok olumsuz davranışın temelinde, alkol ve uyuşturucu madde kullanımının yattığını görmekteyiz. Alkol, sigara ve uyuşturucu madde kullanımı aile ve toplum düzeninin bozulmasının yanında; insan sağlığı üzerinde de telafisi mümkün olmayan hasarlara yol açabilmektedir. Gençlerimiz, geleceğimizin teminatıdır. Sanat ve spor faaliyetleriyle uğraşan gençler, zararlı ve bağımlılık yapan maddelerle meşgul olmazlar. Başarı ve mutluluğun ilk şartı sağlıktır. Ülkemizin yakaladığı yükseliş ve ilerlemenin artarak devam etmesi için, ülke idaresinde söz sahibi olacak yeni neslin, gençlerimizin sağlıklı bireyler olması çok büyük bir önem arz etmektedir. O nedenledir ki, onları bu zararlı alışkanlıklardan, uzak durmalarını sağlamalarının en önemli yolu eğitimdir. Bu anlamda Yeşilay Haftası, ülkemizde madde bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak için önemli bir fırsat teşkil etmektedir. Bu duygu ve düşünceler ile Yeşilay Haftası’nı kutlarken; tüm halkımızı sigara, alkol ve uyuşturucu gibi maddelerden uzak, sağlıklı, kaliteli bir yaşama davet ediyor; huzurlu, mutlu bir hayat sürmeleri temennisiyle sevgi ve selamlarımı sunuyorum” diye belirtti.
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