Bir destek de PTT’den

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde PTT’nin önderliğinde il genelindeki tüm PTT personelleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’de terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçik’e destekte bulunuldu.

Destek projesi kapsamında PTT personelleri Mehmetçiklerin çorap, iç çamaşırı gibi ihtiyaçlarını kendi aralarında toplayarak Afrin’e göndermek için hazırladılar. Bu projenin hayata geçirilmesinde öncülük eden PTT personeli Hamiyet Artan’a PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Proje sahibi Hamiyet Artan, hazırlamış olduğu sosyal sorumluluk projesi hakkında yaptığı açıklamada; "Bizim gönderdiğimiz devede kulaktır. Devletimiz zaten onlara sahip çıkıyor. Kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, onlarla birlikte olduğumuzu ve arkalarında olduğumuzu bildirmek istedik. Teşekkür Belgesini Bozüyük PTT ve tüm PTT şubeleri adına alıyorum. Bu projede bizlerle birlikte olan herkese teşkkür ediyorum” dedi.

Teşekkür belgesinin takdim edilmesinin ardından İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can da PTT’nin Afrin’deki askerlerimiz için hazırlamış oldukları bu kolilerden dolayı PTT personeline teşekkür etti ve kolilerin Afrin’de vatani görevini yapan Bozüyüklü Mehmetçik tarafından alınacağını belirtti.

Programda, Garnizon Komutanı Bakım Yüzbaşı Murat Günhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can, AK Parti Bozüyük İlçe Başkanı Mesut Çetin, Bİlecik PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt, İdari ve Mali Birimler Müdür Vekili Sedat Çakmak, Bozüyük PTT Müdürü İhsan Aydemir ve PTT İşletme Hizmetler Birimi ve Pazarlama Sorumlusu Abdülaziz Çivik yer aldı.