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Bilecik’te umreye giden vatandaşlar uğurlandı

Bilecik AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri, kutsal topraklara giden vatandaşları dualar eşliğinde uğurladı.Kutsal topraklara gidecek olan umre adayları için Cumhuriyet Meydanında uğurlama töreni düzenlendi....

Bilecik’te umreye giden vatandaşlar uğurlandı

Bilecik AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri, kutsal topraklara giden vatandaşları dualar eşliğinde uğurladı.Kutsal topraklara gidecek olan umre adayları için Cumhuriyet Meydanında uğurlama töreni düzenlendi....

14 Şubat 2018 Çarşamba 16:57
Bilecik’te umreye giden vatandaşlar uğurlandı

Bilecik AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri, kutsal topraklara giden vatandaşları dualar eşliğinde uğurladı.

Kutsal topraklara gidecek olan umre adayları için Cumhuriyet Meydanında uğurlama töreni düzenlendi. Düzenlenen törende duygulu anlar yaşandı. Hacı adayları aileleri ve sevdikleriyle vedalaştı. Uğurlama törenine Bilecik AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Uğurlama sonrası açıklama yapan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, “Umre vazifesi için kutsal topraklara giden hemşehrilerimizi dualar eşliğinde uğurladık. Gönlü Kabe aşkıyla yanan tutuşan bütün kardeşlerimizin o mukaddes topraklara gitmeyi nasip etsin” dedi.
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