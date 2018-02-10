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Bilecik’te U15 Bilecik Gençler Ligi şampiyonu belli olacak

Bilecik’te 1308 Osmaneli Belediyespor ile Bozüyük İdman Yurduspor arasında müsabaka sonrası U15 Bilecik Gençler Ligi şampiyonu belli olacak.U15 Bilecik Gençler Ligi 2017-2018 futbol sezonu; A grubunda 5, B grubunda ise 4 takımın mücadelesi ile...

Bilecik’te U15 Bilecik Gençler Ligi şampiyonu belli olacak

Bilecik’te 1308 Osmaneli Belediyespor ile Bozüyük İdman Yurduspor arasında müsabaka sonrası U15 Bilecik Gençler Ligi şampiyonu belli olacak.U15 Bilecik Gençler Ligi 2017-2018 futbol sezonu; A grubunda 5, B grubunda ise 4 takımın mücadelesi ile...

10 Şubat 2018 Cumartesi 18:12
Bilecik’te U15 Bilecik Gençler Ligi şampiyonu belli olacak

Bilecik’te 1308 Osmaneli Belediyespor ile Bozüyük İdman Yurduspor arasında müsabaka sonrası U15 Bilecik Gençler Ligi şampiyonu belli olacak.

U15 Bilecik Gençler Ligi 2017-2018 futbol sezonu; A grubunda 5, B grubunda ise 4 takımın mücadelesi ile başlarken, gruplarında ilk iki sırayı bitiren 1308 Osmaneli Belediyespor, Bozüyük İdman Yurduspor, Gölpazarı Belediyespor ve Vitraspor kendi aralarında şampiyon olmak için mücadele verdi. Oynanan play-off müsabakalarının ardından 1308 Osmaneli Belediyespor, Vitraspor’u 4-1, Bozüyük İdman Yurduspor ise Gölpazarı Belediyespor 1-0 yenerek finale yükseldiler. 11 Şubat 2018 günü saat 11.00’de Bilecik Sentetik Sahada oynana Bozüyük İdman Yurduspor - 1308 Osmaneli Belediyespor müsabakası sonrası yenen takım U15 Bilecik Gençler Ligi şampiyonu olarak kupayı kaldıracak.

Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, yarın oynanacak müsabaka öncesi her iki takıma da başarılar dileyerek, centilmence bir mücadele geçmesi temennisinde bulundu.
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