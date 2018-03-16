Bilecik’te tiyatro, müzik, şiir yarışması birincileri belli oldu

Bilecik’te Gençlik Merkezleri Arası Kültür ve Sanat Yarışmalarında tiyatro, müzik, şiir kategorilerdeki il birinciler belli olurken, 600 kişilik salonda yaklaşık 30 kişinin bulunması gözlerden kaçmadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 2018 yılı Gençlik Merkezleri Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Bilecik İl Birinciliği seçmeleri Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi ev sahipliğinde Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yapılan etkinliğe, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Sadoğlu, Şube Müdürleri Hasan Kocatepe, Hasan Uğur Yücel ve gençler katıldı.

Bu yarışmaların amacının milli duyguların ve kültürünün en iyi şekilde anlatan tiyatro, Türk müziği ve şiirin yaşatılması olduğunu anlatan İl Müdürü Yıldız, "Diğer bir amacımız gençlerimiz arasında yaygınlaştırılmasının sağlanması benimsenmesi ve gençlerin serbest zamanlarının değerlendirilmesine katkıda bulunmak. Bu amaçla Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen 2018 yılı Gençlik Merkezleri Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Bilecik İl Birinciliği seçmeleri yapıldı. Tiyatro Yarışması’nda Dereceye Giren Gruplar sırasıyla Kırılma Noktası, Gökyüzü Sakinleri, 1308 Lefke oldu. Sahne Sırası Sende Türk Müziği Yarışması’nda dereceye giren gençlerimizden 18-23 Yaş Solo Erkek Ses yarışmasında sırasıyla Basri Sağdıç, Göktuğ Seytin, Yusuf Kaplan, 18-23 Yaş Solo Kız Ses Yarışmasında sırasıyla Beyza Ayça Duman, Sema Ataysin, 24-29 Yaş Solo Kız Ses Yarışmasında Yonca Eyişan birinci oldu. Şiir Yarışması’nda dereceye giren gençlerimizden 14-17 Yaş Kız Kategorisinde sırasıyla Yasemin Ünver, Safiye Öksüzoğlu, Sümeyye Cihan, 14-17 Yaş Erkek Kategorisi sırasıyla Enez Yalnız, Emrecan Karabektaş, Ferdi Öndersev, 18-25 Yaş Kız Kategorisi Maygül Çamurlu birinci oldu. 18-25 Yaş Erkek Kategorisi ise; Mücahit Tugan, Bilal Akdaş ve Rıdvan Çimen dereceye girdi. Her kategoride birinci olan gençler İstanbul’da yapılacak olan grup elemelerinde ilimizi temsil edecekler. Dereceye giren tüm gençlere teşekkür ederim" dedi.

Öte yandan yarışmada dereceye giren ekiplere kupa ve madalyalarını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Sadoğlu, Şube Müdürleri Hasan Kocatepe ve Hasan Uğur Yücel takdim etti.