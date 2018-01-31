Bilecikspor’dan Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’a teşekkür

Bilecikspor Kulübü, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’a sentetik sahaya yapılan ışıklandırma için teşekkür etti.

Bilecikspor Kulübü Başkanı Harun Dilek, Bilecik’teki spor kulüplerinin en büyük sorunun antrenman yaptıkları sentetik sahanın gece aydınlatmasının yeterli olmadığı söyledi. Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ın Bilecik valiliği görevine atandığı günlerde ’Hayırlı olsun’ ziyaretti bu sorunu dile getirdiklerini anlatan Bilecikspor Kulübü Başkanı Harun Dilek, "Sağ olsun Bilecik’te faaliyet gösteren spor kulüplerini en büyük sorununa kısa zaman içinde bir çözüm buldu. İl Özel İdare tarafından Bilecik Edebali Stadı yanında bulunan sentetik sahamızdaki ışıklandırma sistemi elden geçirilerek, kuvvetlendirildi. Artık futbol takımları artık daha elverişli bir şekilde antrenmanları yapıyorlar. Bu konuda bizlerden destekleri esirgemeyen Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’a kulübüm ve Bilecik’teki diğer futbol kulüpleri adına teşekkür ediliyorum" dedi.