Bilecik, Ortak Akıl Toplantısı’nda buluştu

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ın büyük önem verdiği ve üzerinde titizlikle çalıştığı marka şehir hedefine hizmet edecek olan ’’Ortak Akıl Toplantısı’’nın lansmanı Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Vali Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirilen lansmana, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik’in ilçe ve belde belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Toplantıda açılış konuşması yapan Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik’in dinamiklerinin belirlenmesi ve harekete geçirilmesi adına düzenlenen ’’Ortak Akıl’’ toplantısının önemine dikkat çekerek, ’’Göreve başladığımdan bu yana geçen dokuz ay boyunca her akşam belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve diğer kesimlerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk. Yapmış olduğumuz tüm istişarelerde aynı heyecanı gördüm. Gerek belediye başkanlarımız, gerekse sivil toplum kuruluşlarının heyecanını, inancını gördüm ve oluşacak ortak akılın başarılı olacağına inanıyorum. Bilecik gelişime açık, gelişime hevesli. Gelişim için öne çıkarılacak değerlere sahip tek eksik bir olmamız, birlikte olmamızdır” dedi.

“Hayal- et Bilecik”

Kentin tamamının bu sürece katılmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Vali Büyükakın ’’Osmanlı için herkes bir rüya ile başladı der. Bu rüya sonucunda bir imparatorluk doğdu, bize miras kaldı. Şimdi yeniden niye olmasın. Biz de bir rüya hayal edelim, hayal edelim ve harekete geçelim. Bunun zamanı geldi. Bize düşen bir arada olmak, birlikte çalışmak, ben inanıyorum ki rüya şehir Bilecik gerçek olacak” şeklinde konuştu.

“Bilecik’e bir şey yapılacaksa bunu bizlerin ortak akılla istişare kültürüyle yapması lazım”

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ise, “Hepimiz ortak değeri diriliş, kuruluş ve kurtuluşun sembolü, büyük bir değer ifade eden kentin mensuplarıyız. Büyüklerimizin emanetleri olarak devraldığımız Bilecik’imizi gelecek kuşaklara hazırlıyoruz. Bilecik’e bir şey yapılacaksa bunu bizlerin ortak akılla istişare kültürüyle yapması lazım. Bilecik’te her şey çok güzel ama kollektif çalışma, asgari müştereklerde birleşme, bardağın dolu tarafını görüp boş tarafını daha sonraya bırakma alışkanlığımızı şehir adına bir eksiklik olarak görüyorum. Hepimizin şehrimize dair bir hayali ve rüyası var. Hayalimizin bir parçası olmak için herkesi şehrimiz için bir hayal ve rüya üretmeye davet ediyoruz. Bilecik’i hep birlikte daha iyiye, daha güzele ulaştırmayı temenni ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Başkanlardan Vali Büyükakın’a teşekkür

Konuşmaların ardından, tüm ilçe belediye başkanları süreç karşısında heyecanlandıklarını belirterek, sürecin başarılı olacağına inandıklarını ifade ettiler. Başkanlar böylesi kapsamlı ve önemli bir çalışma için Vali Tahir Büyükakın’a teşekkür ettiler.