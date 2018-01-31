Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “Bir Kahve Molası” etkinliği

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, “Bir Kahve Molası” etkinliği kapsamında sürdürdüğü kahvehane ziyaretlerine bu ay Bilecik’in Bozüyük ilçesinde devam etti.

Müdür Durmuş, bu kapsamda Bozüyük Yenidoğan Mahallesinde faaliyetini sürdüren Bayrak kahvehanesine konuk oldu. Burada erkek velilerle buluşan Fazilet Durmuş, veli toplantılarında en çok bayan velileri okullarda gördüklerini bu nedenle erkek velilere ulaşmak için kahve kahve dolaştığını söyledi. Çocukların eğitiminde en önemli faktörün aile olduğunu söyledi. Bu bağlamda babalara da büyük görev düştüğünü söyledi. Eğitimde feda edilecek tek bir birey olmadığını belirten Müdür Durmuş, öğrenci, veli ve eğitim camiasının birlikte hareket edebildiğinde çok şeyi başarabileceğini kaydetti.

Programda ilk olarak konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, “İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz kapsamında kahvelerde veli bilinçlendirme toplantıları yapıyoruz. Bugünkü toplantımızı Bozüyük’te gerçekleştiriyoruz. Bu projede başta İl Müdürümüz olmak üzere okul müdürlerimiz, müdüre hanımlar, şube müdürleri ve biz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak buradayız. Bu süreç içerisinde Bozüyük Rehberlik Araştırma Merkezinde görevli arkadaşlarımız sizlere bağımlılıkla mücadele bilinçli internet kullanımı hususlarında bilgilendirmeler yapacaklar” dedi.

“Eğitimde feda edilecek tek bir bireyimiz yok”

Fazilet Durmuş, erkek velilere hitaben yaptığı konuşmada “Bu yıl ki eğitim öğretim yılı itibariyle bu çalışmaya başladık ve bugün üçüncü etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz.. Babalarımızın iş tempoları ve yoğunlukları sebebiyle biz çok fazla okullarımızda babalarımızı göremiyoruz. Daha çok anneler iştirak ediyorlar. Bu anlamda bizim çocuklar üzerinde dikkat edilmesi gereken bazı hususlarla ilgi bilgilendirmeyi yaparken anneyi bilinçlendirdiğimiz çalışmaları babayla desteklediğimiz de bize çocuk üzerinde çok daha olumlu etkileri oluyor. Arkadaşlarımız dedi ki; müdürüm bizim kültürümüzde kahvehanelerde bayanlar çok alışkın değildir. Daha önceki ilçelerimizde de buna benzer konular oldu. Konağa davet edelim orada yapalım. Bizim burada maksadımız sizleri davet edip buraya zoraki getirmek değil. Biliyoruz ki akşam sizlerde arkadaşlarınızla bir araya geldiğinizde zaten toplanıyorsunuz. Biz sizin ayağınıza gelmiş olalım. Burada sizlere ne kadar kıymet verildiğinin değer verildiğinin anlaşılmasını istiyoruz. Çocuklarımız için yola çıktığımız bu süreç içerisinde sizleri bizler ziyaret ederek bunun ne kadar önemli bir husus olduğunu göstermek istedik. Genel itibariyle artık hem sizlerde hem bizlerde çok ciddi anlamda internet ve teknoloji kullanımı var. Artık ailelerin içerisinde bile iletişimler bu anlamda kopmaya başladı. Hiç farkında değiliz ama bugün teknoloji bağımlılığı dediğimiz hatta madde bağımlılığı alkol bağımlılığı dediğimiz süreçte bu alışkanlıkların birçoğu internet üzerinden başlıyor. Bu alışkanlıkların asıl unsuru arkadaş çevresidir. Şimdi ben biliyorum ki bütün babalarımız çocuklarını zararlı alışkanlıklardan ve zararlı alışkanlık çevresi oluşturacak olan arkadaşlardan uzak tutmaya çalışıyor. Ve bunu da büyük oranda başarıyorsunuz. Peki internette edindiği arkadaşları gözetleyip kollayabiliyor musunuz? Hayır. İşte o yüzden bu süreçte nasıl davranmamız gerekir, maksat önleyici tedbir almak gerekir. Bu önleyici tedbirlere rağmen çocuğumuzu bazı şeylerden uzak tutamadıysak ne tür alışkanlıklar gözlemlenir, ne tür davranışlar gözlemlenir ve biz o davranışları gözlemlediğimiz zaman kiminle görüşmemiz lazım. Her zaman şunu söylüyoruz. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak da bütün ilçelerimizle beraber 37 bin 453 tane öğrencimiz var. Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur. O yüzden bir tane öğrencimiz için bile bu akşam burada yapmış olduğumuz toplantı ile eğer bir değer ve katkı koyabilirsek biz bununla gurur duyarız. Çünkü bir bireyle her şey başlıyor. Ki bu ülke 15 Temmuz’u yaşadı. Bir bireyin hadi deyişiyle hareketlendi. Veya biz şunu istemiyoruz bir çoğunuz hatırlarsanız, Nazi Kamplarında binlerce insanı katleden o gaz odalarını inşa eden mühendis idi. Evet çok zekiydi çok iyi bir gaz odası inşa etti. Ve burada o gaz odasında o insanlara o gazı enjekte etmekte çalışan hemşire ve doktorlarda vardı. Biz bunu istemiyoruz. Kalbi duygularını kaybetmiş tamamen hırs odaklı ve ekonomik kazanç peşinde koşan bireyler yetiştirmek istemiyoruz. Bunu birlikte başaracağız. Eğitim camiası olarak bizim sadece tek başına olarak hareket etmemiz mümkün değil. Burada bir çoğunuzun köyü vardır. Bende Ordu’da Alibey köyünde yetiştim. Köy kültürü nedir? bilirim yani sizin içinizden birisiyim. Eğitimde üçayak vardır. Bunların bir ayağı eğitim camiası, bir tanesi veli diğeri de öğrenci. Biz öğrencimiz ile velimizle ve eğitim camiası olarak üçümüz beraber hareket edebilirsek bugün etrafımızda şikayetçi olduğumuz bir çok bireylerin yetişmesinden uzak durabiliriz ve iyi yetiştirebiliriz.

“Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakalım”

Son olarak da şunu söylemek istiyorum dünyanın en iyi anne ve babası siz olun. Dünyanın da en mükemmel evlatlarını yetiştirin tek başına hiç bir anlam ifade etmiyor. İstiyoruz ki 37 bin 453 tane öğrencimizin hepsi ile beraber güzel bir nesil yetiştirelim. Bize bizden önce atalarımızın emanet ettiği bu toprakları onlara güzel bir şekilde teslim edelim. Ama milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak insan olduğunu unutmayarak. Gönül muhabbet etmek iste kahve bahane biz bu mantıklı hareket etmek istedik. Bizim için kahvehane olmuş ev olmuş hiç önemli değil sizleri yormak istemedik. Hem çayımızı içelim hem de sizlerle bu muhabbeti edelim istedik. Bir tane çocuğumuz için bile buraya gelmemiz gerekiyorsa geliriz. Haftada bir akşam öğrenci ve öğretmenlerimizi de ziyaret ediyoruz. Sadece kahvehanelerden ibaret değil. Kimse bunun için bizi zorlamıyor gidilmeyedebilir 17.30’da mesaimizi bitirir resmi işimizi yapar evimize gideriz. Ama derdimiz o değil. Derdimiz çocuklarımızı kazanalım yüreklerinde bir yer edinelim. Siz insanların gönüllerini feth edebilirseniz. O zaman söylediğiniz söz hiç bir zaman hükmünü kaybetmeyecek ve etkinde olacaktır. Öğrencilerimiz için en iyi olan şey ne ise sizlerle başaracağız. Ben inanıyorum ki Bilecik’ten başlayarak Türkiye’de halka halka büyüyecek. Çocuklarımız için hep beraber hareket ederek onlar için daha iyi bir gelecek bırakalım. 300 milli eğitim çalışanımız ve 2 bin 500 öğretmenimizle beraber 37 bin 453 öğrencimizin emrine amadeyiz” dedi.

Ardından Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan internet ve madde bağımlılığı ile ilgili sunum yapıldı. Sunum sonrasında erkek verilerin soruları cevaplandırılarak karşılıklı istişarelerde bulunuldu.