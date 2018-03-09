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Bilecik Belediyesi’nden su dolum noktalarıyla ilgili açıklama

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Akıllı Kart Su Sayaç noktalarındaki sistem yenileme çalışmaları dolayısıyla pazartesi gününe kadar ilde bulunan bütün noktalarda su dolum işlemi yapılmayacak.Bilecik Belediyesinden yapılan...

Bilecik Belediyesi’nden su dolum noktalarıyla ilgili açıklama

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Akıllı Kart Su Sayaç noktalarındaki sistem yenileme çalışmaları dolayısıyla pazartesi gününe kadar ilde bulunan bütün noktalarda su dolum işlemi yapılmayacak.Bilecik Belediyesinden yapılan...

09 Mart 2018 Cuma 15:59
Bilecik Belediyesi’nden su dolum noktalarıyla ilgili açıklama

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Akıllı Kart Su Sayaç noktalarındaki sistem yenileme çalışmaları dolayısıyla pazartesi gününe kadar ilde bulunan bütün noktalarda su dolum işlemi yapılmayacak.

Bilecik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada; “Belediyemiz tarafından hizmete sunulan ve vatandaşlarımızın birçok noktada su dolum işlemlerini gerçekleştirdiği Akıllı Kart Su Dolum noktalarında gerçekleştirilen sistem yenileme ve güncelleme çalışmaları dolayısıyla Pazartesi gününe kadar hizmet veremeyecektir. Akıllı Kart Su Sayaç Sistemi, mesai dışında ve cumartesi ile pazar günleri, bakiye/kontör bitmesi durumunda kendini kapatmamaktadır ve hizmet vermektedir. Ancak vatandaşlarımızın olası bir sıkıntı ile karşılaşmaları ve sularının bitmesi durumunda MANAS Firması, (İletişim: 0228 212 81 71 - 0530 175 07 78) hizmet verebilecek ve kapanan suları kullanıma açacaktır. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşmamaları için 9 Mart 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar gerekli dolum işlemlerini yapmaları faydalı olacaktır. Sistem, gerekli güncelleme işlemlerinin ardından vatandaşlarımıza bütün noktalarda hizmet vermeye devam edecektik” ifadelerine yer verildi.
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