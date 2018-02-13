Bilecik Belediyesi’nden “Sahne Senin Göster Kendini” Kristal Çınar Ses Yarışması

Bilecik Belediyesi tarafından, kültür ve sanat şehri Bilecik’te yeni ve güzel bir çalışmaya daha imza atılıyor.

Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilecek olan ’’3. Kristal Çınar Ses Yarışması” ile Bilecik en iyi ve en güzel sesleri aranacak. Bilecik’te birbirinden güzel aktiviteyi vatandaşlarla buluşturan Bilecik Belediyesi gerçekleştirdiği kültürel ve sanatsal etkinliklere bir yenisini ekliyor. Bilecik Belediyesi tarafından "Bilecik Sesini Arıyor’’ sloganı ile gerçekleştirilecek olan 3. Kristal Çınar Ses Yarışması kapsamında katılımcılar; performanslarını sergileyecek olan videoyu çektikten sonra başvuruda bulunacak. Daha sonra ilgili internet sayfalarında izlenen videolar, alınan oylara göre belirlenecek. Kadınlar ve Erkekler kategorisi olarak ayrı, ayrı şekilde gerçekleştirilecek olan yarışmada 1’inci olana tam altın, 2’nci olana yarım altın ve 3’üncü olacak kişiye ise çeyrek altın hediye edilecek.

Öte yandan, yarışmanın 20 Mart Salı günü saat 20.00’de Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacağı bildirildi.