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Bilecik Belediyesi Toplum Yararına Programı protokolü imzalandı

Bilecik Belediyesi ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Bilecik Müdürlüğü tarafından hazırlanan Toplum Yararına Programı (TYP) protokolü imzalandı.Bilecik Belediye Başkan Selim Yağcı ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Bilecik İl Müdürü Ayhan...

Bilecik Belediyesi Toplum Yararına Programı protokolü imzalandı

Bilecik Belediyesi ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Bilecik Müdürlüğü tarafından hazırlanan Toplum Yararına Programı (TYP) protokolü imzalandı.Bilecik Belediye Başkan Selim Yağcı ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Bilecik İl Müdürü Ayhan...

16 Nisan 2018 Pazartesi 16:42
Bilecik Belediyesi Toplum Yararına Programı protokolü imzalandı

Bilecik Belediyesi ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Bilecik Müdürlüğü tarafından hazırlanan Toplum Yararına Programı (TYP) protokolü imzalandı.

Bilecik Belediye Başkan Selim Yağcı ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Bilecik İl Müdürü Ayhan Tozan tarafından hazırlanan protokol imzaladı. İmzalanan protokole göre, Toplum Yararına Programı (TPY) kapsamında 80 kişi, 6 ay boyunca Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilecek çalışmalarda faaliyet gösterebilecek.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, imzalanan protokolünün hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belediyemize tahsis edilen 80 vatandaşımızı Toplum Yararına Programı kapsamında belediyemizin proje ve çalışmalarında istihdam edeceğiz. Bizler bu imkanı sağlayan başta sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Çalışma Sosyal ve Güvenlik Bakanımız ve milletvekilimiz olmak üzere katkısı olan devlet ve hükümetimizin tüm yetkililerine teşekkür ediyorum. Şehrimizde bunu azami derecede alınarak bu hizmetin sunulmasında katkısı olan İŞKUR İl Müdürümüz Ayhan Tozan’a çok teşekkür ediyorum. Protokol kapsamında istihdam ettiğimiz kardeşlerimiz ile şehrimizi daha güzel ve daha yaşanabilir bir hal alması için güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Böylece bir taraftan şehrimizi güzelleştirirken diğer taraftan da istihdam ettiğimiz vatandaşlarımıza bir katkı sunmuş olacağız. Şehrimiz ve hemşehrilerimiz için hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.
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