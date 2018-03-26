Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116420
ALTIN
172.872
DOLAR
3.9762
STERLİN
5.6478
EURO
4.9482

Beyaz Masa Vezirhan’da hizmete girdi

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediyesi bünyesinde yapılan Beyaz Masa uygulaması hizmete girdi.Beldede yaşayan vatandaşların şikayet, öneri ve taleplerinin daha hızlı sonuca ulaşması ve alınması amacıyla Vezirhan Belediyesi bünyesinde Beyaz...

Beyaz Masa Vezirhan’da hizmete girdi

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediyesi bünyesinde yapılan Beyaz Masa uygulaması hizmete girdi.Beldede yaşayan vatandaşların şikayet, öneri ve taleplerinin daha hızlı sonuca ulaşması ve alınması amacıyla Vezirhan Belediyesi bünyesinde Beyaz...

26 Mart 2018 Pazartesi 18:10
Beyaz Masa Vezirhan’da hizmete girdi

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediyesi bünyesinde yapılan Beyaz Masa uygulaması hizmete girdi.

Beldede yaşayan vatandaşların şikayet, öneri ve taleplerinin daha hızlı sonuca ulaşması ve alınması amacıyla Vezirhan Belediyesi bünyesinde Beyaz Masa kuruldu. Konu hakkında açıklama yapan Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, “Vatandaşlarımızın şikayet, öneri ve taleplerinin daha hızlı sonuca ulaşması ve kayda alınması amacıyla belediyemiz bünyesinde Beyaz Masa kurduk. Yapacağınız her türlü yazılı, görsel ve sözlü bildirimleriniz dikkate alınıp en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulup sizlere geri bildirim yapılacaktır” ifadelerine yer verdi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Yağcı: "Bütünşehir uygulaması zannedersem gündemden rafa kaldırıldı"
Başkan Yağcı: "Bütünşehir uygulaması zannedersem gündemden rafa kaldırıldı"
OEDAŞ İl Müdürü Aykut ile Başkan Yağcı bir araya geldi
OEDAŞ İl Müdürü Aykut ile Başkan Yağcı bir araya geldi
Başarılı sporcular ödüllendirildi
Başarılı sporcular ödüllendirildi

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim