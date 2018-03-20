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Belediye başkanları Hatay’da

Bilecik’in ilçe ve belde belediye başkanları Suriye sınırındaki askerleri ziyaret etmek için Hatay’a gittiler.Afrin’de gerçekleşen Zeytin Dalı Harekatı’ndaki gelişmeleri yakından takip etmek ve askerleri ziyaret etmek amacıyla Bilecik...

Belediye başkanları Hatay’da

Bilecik’in ilçe ve belde belediye başkanları Suriye sınırındaki askerleri ziyaret etmek için Hatay’a gittiler.Afrin’de gerçekleşen Zeytin Dalı Harekatı’ndaki gelişmeleri yakından takip etmek ve askerleri ziyaret etmek amacıyla Bilecik...

20 Mart 2018 Salı 15:48
Belediye başkanları Hatay’da

Bilecik’in ilçe ve belde belediye başkanları Suriye sınırındaki askerleri ziyaret etmek için Hatay’a gittiler.

Afrin’de gerçekleşen Zeytin Dalı Harekatı’ndaki gelişmeleri yakından takip etmek ve askerleri ziyaret etmek amacıyla Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bozüyük İlçe Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna Hatay sınırına gittiler.

Konu hakkında kısa bir açıklamada bulunan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, “Harekatın devam ettiği sınır bölgelerini ilçe ve belde belediye başkanlarımızla beraber geziyoruz. Buradan da Allah nasip ederse Azez/Suriye’ye geçeceğiz” şeklinde konuştu.
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