Başkan Yalçın’dan Pazaryeri Spor’a sezon sonu yemeği

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Pazaryeri Spor yönetici ve sporcularıyla sezon sonu yemeğinde bir araya geldi.

Yemek sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Yalçın, “İlçemizin gururu Pazaryeri Spor yönetimi futbolcuları ve teknik heyeti ile sezon sonu yemeğinde bir araya geldik. 2017-2018 sezonunda hedeflediğimiz ilk üçe girme hedefini tutturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Futbolcularıma yönetim kuruluna teknik heyete ve taraftarlarımıza desteklerinden emeğinden ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin” dedi.