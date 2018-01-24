Başkan Yalçın’dan Bilecik Pazaryerililer Derneği’ne ziyaret

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Bilecik Pazaryerililer Derneğini ziyaret etti.

Derneği ziyaret eden Başkan Yalçın, dernek üyeleriyle bir araya gelerek dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın,“ Bilecik Pazaryerililer Derneği yeni yerindeki lokaline hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Başta Dernek Başkanımız Sinan Karabulut olmak üzere emeği geçen hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin” ifadelerini kullandı.